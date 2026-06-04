Στη βρετανική εφημερίδα Guardian μίλησε ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης Αντόνιο Ρούντιγκερ, μετά την ένταξή του στην «Ομάδα Αλλαγής Παιχνιδιού» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

«Δεν είναι εύκολο να αφήσεις ένα μέρος και να ξεκινήσεις από την αρχή κάπου αλλού», τονίζει ο Γερμανός, που γεννήθηκε στο Βερολίνο αφότου η οικογένειά του διέφυγε από τον εμφύλιο πόλεμο στη Σιέρα Λεόνε (1991-2002).

«Ειδικά επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν αναζητούν καταφύγιο από επιλογή, αλλά από ανάγκη. Δεν έχουν άλλη επιλογή. Έχοντας βιώσει μια παρόμοια κατάσταση ο ίδιος, τους καταλαβαίνω και συμμερίζομαι τον πόνο τους. Είναι απαραίτητο να τους ακούσουμε».

Όπως ο Αλφόνσο Ντέιβις και ο Εντουάρντο Καμαβινγκά, ο αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης εντάσσεται σε μια συμβολική ομάδα έντεκα παικτών στο πλαίσιο μιας υπηρεσίας του ΟΗΕ, η οποία ιδρύθηκε το 2026 για την καταπολέμηση των στερεοτύπων και την προώθηση εμπνευσμένων ιστοριών ζωής μεταξύ των παιδιών προσφύγων.

«Ακόμα και σήμερα, το ποδόσφαιρο ενώνει», τονίζει ο δύο φορές ο νικητής του Champions League. «Αυτό μας ένωσε τότε. Δεν χρειαζόταν να μιλάς την ίδια γλώσσα για να καταλάβεις το ποδόσφαιρο. Χρειαζόμασταν μια μπάλα, χρειαζόμασταν παίκτες, και έτσι χτίσαμε δεσμούς, όλο και πιο δυνατούς.