Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι της Πορτογαλίας απέναντι στη Νορβηγία για το Nations League (4/10, 21:45), ο Μπρούνο Φερνάντες μίλησε για το πολύκροτο θέμα της αιφνίδιας αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας.

Ο χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεν, τέθηκε υπέρ του Πορτογάλου σταρ και ζήτησε ενότητα στις τάξεις των φίλων του ποδοσφαίρου.

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