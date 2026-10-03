Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Στις δηλώσεις του στη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι της Πορτογαλίας απέναντι στη Νορβηγία για το Nations League (4/10, 21:45), ο Μπρούνο Φερνάντες μίλησε για το πολύκροτο θέμα της αιφνίδιας αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο από την αποστολή της εθνικής ομάδας.

Ο χαφ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεν, τέθηκε υπέρ του Πορτογάλου σταρ και ζήτησε ενότητα στις τάξεις των φίλων του ποδοσφαίρου.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μπρούνο Φερνάντες #Πορτογαλία #Ρονάλντο