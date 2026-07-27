Μετά από ψηφοφορία, το ασύλληπτο τέρμα του Λόπες Καμπράλ απέναντι στην Αργεντινή στους «32», αναδείχθηκε το κορυφαίο γκολ του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο παίκτης του Πράσινου Ακρωτηρίου στο 103′ στην αναμέτρηση της χώρας του απέναντι στην «Αλμπισελέστε, με σουτ-οβίδα από πλάγια θέση έστειλε την μπάλα συστημένη στο παραθυράκι του Εμιλιάνο Μαρτίνες και ισοφάρισε σε 2-2.

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