Η Αργεντινή δεν δυσκολεύτηκε απέναντι στους Ιορδανούς στο Ντάλας, πήρε τη νίκη με 2-1 και πέτυχε το απόλυτο 3/3 στον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Η Αλμπισελέστε είχε ήδη «κλειδώσει» την πρωτιά στον όμιλο πριν την έναρξη της αναμέτρησης, ενώ η χώρα της Ασίας… την τελευταία θέση, με αποτέλεσμα ο αγώνας να μην έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον.

Ο Λιονέλ Μέσι, παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα, έκανε για άλλη μια φορά αυτό που ξέρει καλύτερα από τον καθένα, σκόραρε και έφτασε τα 6 γκολ στην διοργάνωση.

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