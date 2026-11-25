Άνετο απόγευμα πέρασε η Μπαρτσελόνα, καθώς δεν συνάντησε κανένα πρόβλημα απέναντι στην Σαμπάχ. Παρότι ο Χάνσι Φλικ κράτησε στον πάγκο τον Ραφίνια και αρκετούς ακόμη βασικούς, ενώ εκτός αποστολής έμεινε ο Γιαμάλ, η Μπάρτσα έφτασε δια περιπάτου στην τέταρτη νίκη της στη League Phase του Champions League με 4-1.

Οι Καταλανοί διατηρήθηκαν στην πρώτη οκτάδα, χάρις στα δύο γκολ του Γκόρντον και των Αντεγέμι, Γκαμπριέλ Ζεσούς.

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