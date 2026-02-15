Με 4 γκολ σε 16 λεπτά η Άρσεναλ στο πρώτο ημίχρονο δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Γουίγκαν και προκρίθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα στους «16» του FA Cup.

Μαντουέκε στο 11′ , Μαρτινέλι στο 18′,Χάντ (αυτογκόλ) στο 23′, Ζεσούς στο 27′ και η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα με ξέφρενο ρυθμό τελείωσε από νωρίς… την δουλειά.

Στο δεύτερο μέρος οι «κανονιέρηδες» χαμήλωσαν τα «ντεσιμπέλ», η Γουίγκαν δεν κατάφερε να βρει κάποια αντίδραση και το 4-0 έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.

Η Άρσεναλ έτσι «πέταξε» για τους «16», ξεπέρασε σχετικά γρήγορα την γκέλα με την Μπρέντφορντ και παραμένει στο «κόλπο» σε όλες τις διοργανώσεις την την τρέχουσα σεζόν.

Η φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας

Παρασκευή (13/2)

Χαλ- Τσέλσι 0-4

Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0

Σάββατο (14/2)

Μπέρτον-Γουέστ Χαμ 0-1 (παράταση)

Μπέρνλι – Μάνσφιλντ 1-2

Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ 2-0

Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1

Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παράταση)

Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 1-3

Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0

Κυριακή (15/2)

Μπέρμπιγχαμ-Λιντς 2-4 (πέναλτι) 1-1 κ.δ. και παρ.

Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1

Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ 0-1

Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2

Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0

Δευτέρα (16/2)

22.00: Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ

Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι στις 3/3