Με 4 γκολ σε 16 λεπτά η Άρσεναλ στο πρώτο ημίχρονο δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Γουίγκαν και προκρίθηκε χωρίς κανένα πρόβλημα στους «16» του FA Cup.
Μαντουέκε στο 11′ , Μαρτινέλι στο 18′,Χάντ (αυτογκόλ) στο 23′, Ζεσούς στο 27′ και η ομάδα του Μικέλ Αρτέτα με ξέφρενο ρυθμό τελείωσε από νωρίς… την δουλειά.
Στο δεύτερο μέρος οι «κανονιέρηδες» χαμήλωσαν τα «ντεσιμπέλ», η Γουίγκαν δεν κατάφερε να βρει κάποια αντίδραση και το 4-0 έμεινε μέχρι το σφύριγμα της λήξης.
Η Άρσεναλ έτσι «πέταξε» για τους «16», ξεπέρασε σχετικά γρήγορα την γκέλα με την Μπρέντφορντ και παραμένει στο «κόλπο» σε όλες τις διοργανώσεις την την τρέχουσα σεζόν.
Η φάση των «32» του Κυπέλλου Αγγλίας
Παρασκευή (13/2)
Χαλ- Τσέλσι 0-4
Ρέξαμ – Ίπσουιτς 1-0
Σάββατο (14/2)
Μπέρτον-Γουέστ Χαμ 0-1 (παράταση)
Μπέρνλι – Μάνσφιλντ 1-2
Μάντσεστερ Σίτι-Σάλφορντ 2-0
Νόριτς-Γουέστ Μπρομ 3-1
Σαουθάμπτον-Λέστερ 2-1 (παράταση)
Άστον Βίλα-Νιουκάστλ 1-3
Λίβερπουλ-Μπράιτον 3-0
Κυριακή (15/2)
Μπέρμπιγχαμ-Λιντς 2-4 (πέναλτι) 1-1 κ.δ. και παρ.
Γκρίμσμπι-Γουλβς 0-1
Όξφορντ Γιουνάιτεντ – Σάντερλαντ 0-1
Στόουκ Σίτι-Φούλαμ 1-2
Άρσεναλ – Γουίγκαν 4-0
Δευτέρα (16/2)
22.00: Μάκλσφιλντ-Μπρέντφορντ
Πορτ Βέιλ-Μπρίστολ Σίτι στις 3/3