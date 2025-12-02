Η Μπαρτσελόνα θα κινηθεί για την απόκτηση κεντρικού αμυντικού τον Ιανουάριο και, σύμφωνα με την αθλητική εφημερίδα της Λισαβόνας «A Bola», φέρεται να έχει βάλει στο στόχαστρό της τον Γκονσάλο Ινάτσιο.

Ο Χάνσι Φλικ παρακολουθεί τους τελευταίους μήνες τον 24χρονο στόπερ και θεωρεί πως μπορεί ν’ αποτελέσει μια αξιόπιστη λύση για τα μετόπισθεν των «μπλαουγκράνα».

Ο Πορτογάλος διεθνής στόπερ έχει συμβόλαιο με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έως το καλοκαίρι του 2027 και έχει ρήτρα εξαγοράς στα 50 εκατ. ευρώ, ποσό που είναι έτοιμη να προσφέρει η ομάδα της Βαρκελώνης.