Ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τη φανέλα της Βόλφσμπουργκ στην Μπουντεσλίγκα και, όπως είναι φυσικό, έχει μπει στο στόχαστρο μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων.

Μία από τις ομάδες που παρακολουθούν στενά την περίπτωση του Κρητικού αμυντικού φαίνεται να είναι και η Ίντερ.

Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν ιταλικά Μέσα, τα οποία επισημαίνουν ότι οι «νερατζούρι» εκτιμούν ιδιαίτερα τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του πρώην ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ και τον προορίζουν για τον επόμενο αμυντικό «πυλώνα» της ομάδας, αφού τα συμβόλαια των Ντε Φράι και Ατσέρμπι, ολοκληρώνονται το προσεχές καλοκαίρι.

«Κόστισε 12 εκατ. ευρώ για να μετακινηθεί από τον ΠΑΟΚ στην Βόλφσμπουργκ, αλλά τώρα η τιμή του έχει διπλασιαστεί» αναφέρει το δημοσίευμα του Tuttosport, που τονίζει ότι η Ίντερ ίσως να σκεφτεί να κάνει την κρούση της για τον Κουλιεράκη κατά τη διάρκεια του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου.

Με τη φανέλα των «Λύκων»ο Κουλιεράκης έχει καταγράψει 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, μετρώντας και δύο ασίστ.