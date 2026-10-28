Η Ίντερ τα βρήκε σκούρα στο «Πιερλουίτζι Πέντζο», ωστόσο με 2-0 γκολ στο τέλος του αγώνα επικράτησε 2-0 της ουραγού Βενέτσια και παρέμεινε στην κορυφή της Serie A, μετά από 9 αγωνιστικές, έχοντας «συγκάτοικο» τη Λάτσιο.

Η αναμέτρηση κρίθηκε με δύο αυτογκόλ των γηπεδούχων σε διάστημα τριών λεπτών στο φινάλε της αναμέτρησης, με τους «νερατζούρι» να γλιτώνουν το… έμφραγμα. Στο 80’ ο Ματίας Μορένο έστειλε τη μπάλα στην εστία της ομάδας της Βενετίας, ενώ το ίδιο λάθος έκανε στο 82’ και ο Ραντουάν Χαλάλ.

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