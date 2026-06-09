Η διοίκηση της Τορίνο έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Ρομπέρτο Ντ’ Αβέρσα από την τεχνική ηγεσία της και ανακοίνωσε την πρόσληψη του Ινάσιο Αμπάτε.

Ο 39χρονος Ιταλός υπέγραψε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με την «γκρανάτα».

Ο Αμπάτε, που είχε σπουδαία καριέρα ως ποδοσφαιριστής με την φανέλα της Μίλαν, αγωνίστηκε για μια σεζόν στην Τορίνο (2008/2009) και έκανε τα πρώτα του προπονητικά βήματα στην ακαδημία των «ροσονέρι».

Την περασμένη σεζόν ήταν στον πάγκο της Γιούβε Στάμπια, στο πρωτάθλημα της Serie B.

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