Ο Βαγγέλης Παυλίδης μπήκε στο Top-5 της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»! Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός της Μπενφίκα σκόραρε δύο φορές στη νίκη με 4-0 επί της Εστρέλα Αμαδόρα, έφτασε στα 19 γκολ στην Primeira Liga, στην οποία είναι πρώτος σκόρερ και ανέβηκε στους 28,5 βαθμούς στην κατάταξη.

Το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου», έχει για την ώρα διπλή υποψηφιότητα στην κορυφή. Ο Χάρι Κέιν της Μπάγερν και ο Κιλιάν Εμπαπέ της μοιράζονται την πρώτη θέση με 21 γκολ και 42 βαθμούς. Αυτό το σαββατοκύριακο ο πρώτος δεν σκόραρε στην εντός έδρας ήττα των Βαυαρών με 2-1 από την Άουγκσμπουργκ, ενώ ο Γάλλος πέτυχε και τα δύο τέρματα στην εκτός έδρας νίκη με 2-0 επί της Βιγιαρεάλ.

Πιο πίσω είναι ο ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, που δεν σκόραρε στη νίκη με 2-0 επί της Γουλβς. Ο Νορβηγός έχει 20 γκολ και 40 βαθμούς.

Ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, με 13 γκολ και 19,5 βαθμούς είναι 39ος.

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Η κατάταξη:

1. Χάρι Κέιν – Μπάγερν 42 (21 γκολ Χ 2)

-. Κιλιάν Εμπαπέ – Ρεάλ Μαδρίτης 42 (21 γκολ Χ 2)

3. Έρλινγκ Χάαλαντ – Μάντσεστερ Σίτι 40 (20 γκολ Χ 2)

4. Ιγκόρ Τιάγκο – Μπρέντφορντ 32 (16 γκολ Χ 2)

5. Βαγγέλης Παυλίδης – Μπενφίκα 28,5 (19 γκολ Χ 1,5)

6. Ντάρκο Λέμαγιτς – RFS Ρίγα 28 (28 γκολ Χ 1)

-. Βεντάτ Μουρίκι – Μαγιόρκα 28 (14 γκολ Χ 1)

8. Αγιάσε Ουεντά – Φέγενορντ 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Αουγκούστ Πρίσκε – Τζουργκάρντεν 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ντάνιελ Κάρλσμπακ – Σάρμποργκ 08 27 (18 γκολ Χ 1,5)

-. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ – Γκάις 27 (18 γκολ Χ 1,5)