Ο Τζέρεμι Ντοκού επέστρεψε στο Βέλγιο, την ώρα που ο Μαρκ φαν Μπόμελ δεν υπολογίζει στον Ρομέλου Λουκάκου, εξαιτίας ενοχλήσεων στο ισχίο, για τις αναμετρήσεις της League A1 του Nations League, απέναντι στην Τουρκία και την Ιταλία.

Ο Ντοκού είχε χάσει τα τέσσερα πρώτα παιχνίδια λόγω τραυματισμού. Πλέον έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που αντιμετώπιζε και είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις με την Τουρκία στη Σμύρνη την Πέμπτη (12/11) και την Ιταλία στις Βρυξέλλες την Κυριακή (15/11).

«Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω και πάλι τον Τζέρεμι στην ομάδα», δήλωσε ο φαν Μπόμελ στη συνέντευξη Τύπου, παραδεχόμενος ότι η παρουσία του αυξάνει τις επιλογές του για την επιθετική γραμμή και πρόσθεσε:

«Σίγουρα κάνει πιο δύσκολη την επιλογή της αρχικής ενδεκάδας, αλλά πιστεύω ότι και οι πέντε εξτρέμ μπορούν να αγωνιστούν και στις δύο πλευρές. Είναι ένας ευχάριστος πονοκέφαλος. Δεν μπορώ ακόμη να σας πω ποιος θα παίξει».

Για τον Λουκάκου ο Φαν Μπόμελ είπε: «Ο Ρομέλου έχει κάποια προβλήματα με το ισχίο του. Τα ένιωθε ήδη από χθες. Μπορεί ακόμη να προπονείται, αλλά αποφασίσαμε από κοινού να μην τον συμπεριλάβουμε στην ενδεκάδα. Είναι ένας σημαντικός παίκτης για εμάς. Έχει ξεκινήσει μόνο ένα παιχνίδι μέχρι τώρα, αλλά έχει ήδη προσφέρει πολλά, ακόμη και ερχόμενος από τον πάγκο. Ελπίζω να καταφέρω να τον έχω διαθέσιμο για τον αγώνα με την Ιταλία».

Το Βέλγιο βρίσκεται στην 3η θέση του πρώτου ομίλου της League A με 6 βαθμούς, πίσω από τη Γαλλία που έχει 10 και την Ιταλία που ακολουθεί με 7. Οι δύο πρώτες ομάδες της βαθμολογίας θα εξασφαλίσουν την πρόκριση στα προημιτελικά του Μαρτίου. Στο μεταξύ, η Γαλλία αντιμετωπίζει την Ιταλία στο Μιλάνο την Πέμπτη (12/11).