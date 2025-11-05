Επιμέλεια: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Το τουρκικό ποδόσφαιρο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Ο πρόεδρος της Τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (TFF), Ιμπραήμ Χατζηοσμάνογλου, επιβεβαίωσε ότι 152 από τους 571 ενεργούς διαιτητές είναι ύποπτοι για εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες στοιχημάτων, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Deutsche Welle.

Ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι επτά επικεφαλής διαιτητές και 15 βοηθοί διαιτητές από τη Süper Lig, την κορυφαία κατηγορία της χώρας, είναι μεταξύ των υπόπτων.

Μια περίπτωση ξεχωρίζει ιδιαίτερα: «Ένας μόνο διαιτητής τοποθέτησε 18.227 στοιχήματα», δήλωσε ο πρόεδρος της TFF. «Είμαστε αποφασισμένοι να απαλλάξουμε το ποδόσφαιρο από κάθε ίχνος διαφθοράς. Δεν θα κάνουμε καμία εξαίρεση». Οι αποκαλύψεις υπογραμμίζουν την έλλειψη εποπτείας στο τουρκικό διαιτητικό σύστημα και θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία ολόκληρης της διοργάνωσης στην Τουρκία.

Πειθαρχικές και ποινικές συνέπειες;

Η TFF ξεκίνησε αμέσως πειθαρχικές διαδικασίες κατά των εμπλεκόμενων διαιτητών. Σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες, είναι πιθανές οι ποινές αποβολής από τρεις μήνες έως ένα έτος. Σε περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων, η άδεια μπορεί να ανακληθεί οριστικά. Η υποψία ότι ορισμένοι διαιτητές μπορεί να έχουν στοιχηματίσει σε αγώνες που οι ίδιοι διαιτήτευσαν είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν πρόκειται μόνο για παραβίαση κανόνων, αλλά για κατηγορία στημένων αγώνων. Εάν αυτό επιβεβαιωθεί, οι εμπλεκόμενοι αντιμετωπίζουν ισόβια απαγόρευση καθώς και ποινές φυλάκισης μεταξύ 1,5 και 4,5 ετών.

«Έχουμε ξεκινήσει με τους διαιτητές, αλλά το διοικητικό μου συμβούλιο και εγώ διεξάγουμε επίσης τις δικές μας εσωτερικές αξιολογήσεις με τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς», πρόσθεσε ο Χατζηοσμάνογλου την Τρίτη. «Θα ανακοινώσουμε σύντομα τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας».

Μόλις δύο ημέρες αργότερα, η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δημοσίευσε τα ονόματα επτά διαιτητών της Süper Lig που φέρονται να στοιχημάτισαν. Κανένας από τους 152 διαιτητές που εμπλέκονται δεν φαίνεται να έχει στοιχηματίσει σε αγώνες που οι ίδιοι διαιτήτευσαν. Αυτό σημαίνει ότι δεν αντιμετωπίζουν επί του παρόντος κατηγορίες για στημένο αγώνα. Ωστόσο, εάν αποδειχθεί ότι επικοινώνησαν με τον διαιτητή ενός αγώνα στον οποίο στοιχημάτισαν, θα μπορούσαν να κατηγορηθούν για στημένο αγώνα. Ο πιο γνωστός από τους επτά διαιτητές είναι ο Ζορμπάι Κιουτσούκ.

Οι άλλοι έξι διαιτητές της Süper Lig είναι λιγότερο εξέχουσες προσωπικότητες. Ο Κιουτσούκ έκανε μια δήλωση έξω από το δικαστήριο την Πέμπτη, ισχυριζόμενος ότι κάποιος άλλος είχε ανοίξει τον λογαριασμό στοιχημάτων στο όνομά του, και υπέβαλε ποινική μήνυση στην εισαγγελία. Όπως στις περισσότερες χώρες, είναι σπάνιο για τους διαιτητές στην Τουρκία να κάνουν δημόσιες δηλώσεις. Αρκετά ζευγάρια αγώνων έχουν επίσης διαρρεύσει στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα από τις αρχές. Φαίνεται ότι οι επτά διαιτητές έβαλαν τα τελευταία τους στοιχήματα κατά τη διάρκεια της σεζόν 2021/2022.

Η διεθνής φήμη της Super Lig σε κίνδυνο

Παρά τις ολοένα πιο σοβαρές και συγκεκριμένες κατηγορίες, οι τοπικοί νομικοί εμπειρογνώμονες δεν βλέπουν προς το παρόν λόγους για την ακύρωση των αποτελεσμάτων αγώνων ή ολόκληρων σεζόν. Τα αποτελέσματα που έχουν καταγραφεί μέχρι στιγμής θεωρούνται επίσημα επιβεβαιωμένα. Ωστόσο, η τρέχουσα σεζόν θα μπορούσε να διαταραχθεί, εάν ένας μεγάλος αριθμός διαιτητών τεθεί σε αναστολή. Σε αυτή την περίπτωση, η Τουρκική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (TFF) εξετάζει το ενδεχόμενο διορισμού ξένων διαιτητών σε σύντομο χρονικό διάστημα, για να διασφαλίσει τη συνέχιση της σεζόν.

«Το γεγονός ότι αυτό έρχεται στο φως είναι μια ελπιδοφόρα εξέλιξη», δήλωσε ο Σαντετίν Σαράν, πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε. «Αλλά είναι ζωτικής σημασίας η διάδοση αυτών των πληροφοριών χωρίς απόκρυψη ή καθυστέρηση». Οι διεθνείς ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες παρακολουθούν επίσης στενά την κατάσταση. Τόσο η UEFA όσο και η FIFA απαγορεύουν στα μέλη τους να στοιχηματίζουν σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Εάν η TFF δεν επιβάλει τις κατάλληλες κυρώσεις, οι διαιτητές της FIFA θα μπορούσαν να χάσουν τις διεθνείς άδειές τους. Σε αυτή την περίπτωση, η παρέμβαση της FIFA θα ήταν πιθανή.

Διαφάνεια και εμπιστοσύνη

«Θεωρούμε αυτήν την πρωτοβουλία, με επικεφαλής τον κ. Χατζηοσμάνογλου, ως ένα σημαντικό σημείο καμπής για το τουρκικό ποδόσφαιρο», δήλωσε σε δελτίο Τύπου η Γαλατασαράι Κωνσταντινούπολης. Η Μπεσίκτας εξέδωσε παρόμοια δήλωση: «Τα αποτελέσματα της έρευνας θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν μια νέα αρχή για το καθαρό ποδόσφαιρο». Εν τω μεταξύ, το σκάνδαλο στοιχημάτων στο τουρκικό ποδόσφαιρο φαίνεται να διευρύνεται. Ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας Habertürk, επικαλούμενος δικαστικές πηγές, ανέφερε ότι σύλλογοι και παίκτες βρίσκονται επίσης υπό έρευνα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, 3.700 παίκτες βρίσκονται επί του παρόντος υπό έρευνα. Το σκάνδαλο καταδεικνύει ξεκάθαρα πόσο ευάλωτο είναι το ποδόσφαιρο σε οικονομικά συμφέροντα και έλλειψη εποπτείας. Πολλά διακυβεύονται για το τουρκικό ποδόσφαιρο – όχι μόνο όσον αφορά την αθλητική επιτυχία, αλλά και την αξιοπιστία και τη διεθνή φήμη του.

ΠΗΓΗ: Deutsche Welle