Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μαίνεται, ο εναρκτήριος αγώνας της σεζόν του Diamond League βρίσκεται στον αέρα… Το μίτινγκ έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Ντόχα στις 8 Μαΐου με τους διοργανωτές να δηλώνουν ότι διατηρούν εφεδρικά σχέδια σε περίπτωση που η πόλη δεν μπορέσει να φιλοξενήσει τη διοργάνωση.

Πολλές αθλητικές εκδηλώσεις στην περιοχή έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης, η οποία ξεκίνησε όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Ιράν πριν από σχεδόν ένα μήνα.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε, όταν οι ιρανικές επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στο μεγαλύτερο εργοστάσιο φυσικού αερίου στον κόσμο, στο Κατάρ, μετά από ισραηλινές επιθέσεις στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του Ιράν.

«Το Diamond League συνεχίζει να παρακολουθεί την κατάσταση στη Ντόχα, συνεργαζόμενο σε στενό συντονισμό με τους διοργανωτές της συνάντησης, την Ομοσπονδία Στίβου του Κατάρ, τις αρμόδιες αρχές στο Κατάρ και την Παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου. Η ασφάλεια των αθλητών και των θεατών είναι η κύρια ανησυχία μας και διερευνούμε επίσης εναλλακτικές επιλογές με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι διοργανωτές.

Η διοργάνωση της Ντόχα αποτελεί την έναρξη του ημερολογίου του Diamond League για το 2026. Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί «το αργότερο ένα μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία».