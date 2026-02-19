Ο Χαμπίμπ Μπεγιέ είναι ο νέος προπονητής της Μαρσέιγ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ρεν.

Ο 48χρονος τεχνικός αναλαμβάνει μια μεγάλη πρόκληση, αντικαθιστώντας τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, και καλείται να οδηγήσει τον γαλλικό σύλλογο σε μια περίοδο κρίσιμων στόχων.

Η διοίκηση της Μαρσέιγ του εμπιστεύτηκε τη θέση με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης για ένα ακόμη έτος, έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Μπεγιέ αναλαμβάνει τον πάγκο με στόχο να φέρει σταθερότητα και αποτελέσματα σε μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει σε υψηλές πτήσεις εντός και εκτός Γαλλίας.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Μαρσέιγ #Μπεγιέ