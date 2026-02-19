Ο Χαμπίμπ Μπεγιέ είναι ο νέος προπονητής της Μαρσέιγ, μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη Ρεν.

Ο 48χρονος τεχνικός αναλαμβάνει μια μεγάλη πρόκληση, αντικαθιστώντας τον Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι, και καλείται να οδηγήσει τον γαλλικό σύλλογο σε μια περίοδο κρίσιμων στόχων.

Η διοίκηση της Μαρσέιγ του εμπιστεύτηκε τη θέση με συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν, ενώ υπάρχει οψιόν επέκτασης για ένα ακόμη έτος, έως το καλοκαίρι του 2027. Ο Μπεγιέ αναλαμβάνει τον πάγκο με στόχο να φέρει σταθερότητα και αποτελέσματα σε μια ομάδα που θέλει να επιστρέψει σε υψηλές πτήσεις εντός και εκτός Γαλλίας.