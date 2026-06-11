Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε την απόκτηση του Λοΐζου Λοΐζου. Ο σύλλογος του Βελιγραδίου, που κατέκτησε και φέτος το νταμπλ, συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του ρόστερ εν όψει της νέας σεζόν, με τον 22χρονο διεθνή Κύπριο εξτρέμ να υπογράφει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τη «Crvena Zvezda».

Η ομάδα του Βελιγραδίου συμφώνησε να προσφέρει 3.5 εκατ. ευρώ στην Χάποελ Τελ Αβίβ για τον Λοΐζου, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά στο ισραηλινό πρωτάθλημα, καταγράφοντας εννιά γκολ και άλλες τόσες ασίστ σε 40 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.