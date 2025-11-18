Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο, όπου σύμφωνα με αναφορές από ΗΠΑ και Πορτογαλία, θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Η επίσκεψη του «CR7» εντάσσεται στο πλαίσιο των επαφών ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, στο οποίο η Πορτογαλία έχει ήδη εξασφαλίσει θέση.

Στο ίδιο πρόγραμμα του Τραμπ περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του Λευκού Οίκου, Τζέικ Τέιλορ.

Η παρουσία του Ρονάλντο στην Ουάσινγκτον δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς ο 40χρονος άσος της Αλ Νασρ είχε εκφράσει προηγουμένως την επιθυμία του να γνωρίσει προσωπικά τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν, είχε μιλήσει με θερμά λόγια για τον Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους» και δηλώνοντας πως θα ήθελε να καθίσει μαζί του για μια ουσιαστική συζήτηση.

«Είναι από τα άτομα που θέλω να γνωρίσω. Ελπίζω να συμβεί κάποια μέρα, αν μου δοθεί η ευκαιρία. Μου αρέσει γιατί κάνει πράγματα. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας από εκείνους που μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά, με τη συνάντηση να γίνεται πλέον πραγματικότητα.