Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως αναμενόταν ήταν εκείνος που πήρε, από τα χέρια του προέδρου της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA. Μαζί με ένα μετάλλιο, που φόρεσε ο Αμερικάνος Πρόεδρος.

Στη συνέχεια ο Τζιάνι Ινφαντίνο διάβασε στον Ντόναλντ Τραμπ, την αποστολή του βραβείου και τους λόγους αυτής της επιλογής.

Αυτό το βραβείο, το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι «το άξιζε» πριν το παραλάβει, αναγνωρίζει, σύμφωνα με τον οργανισμό, «τις τεράστιες προσπάθειες ατόμων που ενώνουν τους ανθρώπους και φέρνουν ελπίδα στις μελλοντικές γενιές».

«Σε έναν ολοένα και πιο διχασμένο κόσμο, πρέπει να αναγνωρίσουμε όσους εργάζονται για να τον ενώσουν», ανέφερε το βίντεο που ανακοινώνει ότι ο Τραμπ είναι ο παραλήπτης του Βραβείου Ειρήνης της FIFA.

«Όπως όλοι εδώ, βλέπουμε εικόνες πολέμου σε όλο τον κόσμο και θρηνούμε για τα παιδιά που πεθαίνουν. Θρηνούμε με όλες τις μητέρες που χάνουν ένα αγαπημένο τους πρόσωπο. Και θέλουμε να δούμε ελπίδα, ενότητα, ένα μέλλον. Ο πρόεδρος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα και χθες τη συμφωνία μεταξύ της Ρουάντα και της Δημοκρατίας του Κονγκό. Αυτό θέλουμε από έναν ηγέτη που νοιάζεται για τον λαό του. Θέλουμε να ζήσουμε σε έναν ειρηνικό, ενωμένο κόσμο. Ο πρόεδρος αξίζει το βραβείο για τα επιτεύγματά του. Με τον δικό του τρόπο, αλλά το έχει πετύχει», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο.

«Είναι μια από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Έχουμε σώσει χιλιάδες και χιλιάδες ζωές. Έχουμε τερματίσει τόσους πολλούς πολέμους σε τόσα πολλά μέρη… Έχουμε σταματήσει πολέμους πριν καν ξεκινήσουν. Είναι μεγάλη τιμή να είμαι μαζί σου, Τζιάνι. Έχεις κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχεις σημειώσει νέα ρεκόρ, ένα από αυτά είναι ότι οι τιμές των εισιτηρίων δεν έχουν αυξηθεί, κάτι για το οποίο το ποδόσφαιρο θα σε ευγνωμονεί. Το ποδόσφαιρο είναι κάτι καταπληκτικό. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τη σύζυγό μου. Νομίζω ότι θα δούμε κάτι γεμάτο συναρπαστικό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι απίστευτο. Έχουμε συνεργαστεί χέρι-χέρι, οι τρεις χώρες, για να το συντονίσουμε. Και θέλω να πω ότι η σχέση μας είναι εξαιρετική. Θέλω να ευχαριστήσω όσους έχουν κάνει τον κόσμο ένα ασφαλέστερο μέρος. Πριν από ένα χρόνο, δεν ήμασταν η χώρα που είμαστε σήμερα χάρη στην ηγεσία μου», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.