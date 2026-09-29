Νέο κεφάλαιο στον πάγκο της Πάρμα με τον Αλμπέρτο Τζιλαρντίνο να αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Κουέστα, οι «Τζιαλομπλού», επέλεξαν τον παλαίμαχο επιθετικό ως τον κατάλληλο άνθρωπο για να αναλάβει τα ηνία. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2006 με την Ιταλία υπέγραψε συμβόλαιο με διάρκεια έως το τέλος της σεζόν 2026-2027, το οποίο περιλαμβάνει οψιόν ανανέωσης για δύο επιπλέον περιόδους.

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