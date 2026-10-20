Η εθνική Τουρκίας μετά το διαζύγιο με τον Βιτσέντζο Μοντέλα αλλάζει σελίδα. Τα τέσσερα ματς του Nations League έφεραν απογοήτευση στη γειτονική χώρα και τον Ιταλό στην πόρτα της εξόδου.

Η ομοσπονδία της χώρας εξετάζοντας την επόμενη ημέρα στράφηκε στη λύση του Αρντά Τουράν, με τον 39χρονο τεχνικό της Σαχτιάρ Ντονέτσκ να ταξιδεύει στην Τουρκία για συζητήσεις. Τελικά δεν συμφώνησε με τους όρους του ο πρόεδρος, Ιμπραχίμ Χασιοσμάνογλου και έτσι η Τουρκία στράφηκε στη λύση του Σεργκέν Γιαλτσίν.

Ο 53χρονος Τούρκος τεχνικός έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Τουρκίας ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής της Μπεσίκτας, στον πάγκο της οποίας καθόταν έως και τον περασμένο Μάιο και πλέον υπέγραψε συμφωνία με την ομοσπονδία μέχρι το καλοκαίρι του 2030