Η ήττα στο «Μετροπολιτάνο» άφησε την Ρεάλ στους μείον έξι βαθμούς από την κορυφή της βαθμολογίας, εκεί όπου βρίσκεται η Μπαρτσελόνα. Όμως, αυτό που μονοπωλεί την συζήτηση στην Ισπανία είναι η διαιτησία του Ορίτς Αρίας στο ντέρμπι της Μαδρίτης, όπου η Ατλέτικο επικράτησε 2-1 της «Βασίλισσας».

Σύμφωνα με το COPE, ο Ισπανός διαιτητής αναμένεται να μείνει εκτός ορισμών για τουλάχιστον δύο αγωνιστικές της LaLiga, ως συνέπεια της αξιολόγησής του για την εμφάνισή του στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

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