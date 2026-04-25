Το Κύπελλο Αγγλίας είναι ο θεσμός των εκπλήξεων, ωστόσο η Σίτι αν και τρόμαξε φρόντισε να μην πέσει θύμα… Για λίγα λεπτά, ο μύθος του FA Cup έμοιαζε να ζωντανεύει στο Γουέμπλεϊ.

Η Σαουθάμπτον της Championship, με χρηματιστηριακή αξία λίγο πάνω από 150 εκατ. ευρώ, έδειχνε ικανή να «γονατίσει» τη Μάντσεστερ Σίτι των 1,3 δισεκατομμυρίων, που διεκδικεί τον τίτλο στην Premier League.

Το γκολ του Αζάζ στο 79΄, σε μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις που οι «Άγιοι»… ξεμύτισαν από το μισό τους γήπεδο, τους έφερνε λίγα λεπτά μακριά από την πρόκριση στον τελικό του Κυπέλλου, για πρώτη φορά μετά από 23 χρόνια. Η Σίτι, που είχε παραταχθεί με πολλές αλλαγές, πέταξε στα… σκουπίδια το πρώτο ημίχρονο και είχε όλη την πίεση του φαβορί επάνω της.

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έχει φτιάξει μία μεγάλη ομάδα στη «γαλάζια» πλευρά του Μάντσεστερ, που ακόμα και με τη βοήθεια της τύχης έφτασε στον στόχο της. Το σουτ του Ντοκού κόντραρε και άλλαξε πορεία και έτσι οι «πολίτες» ισοφάρισαν στο 82΄. Πέντε λεπτά αργότερα (87΄) ο Νίκο Γκονζάλες πέτυχε το γκολ που διαμόρφωσε το τελικό 2-1 και έστειλε τη Σίτι στον τελικό της 16 Μαΐου, όπου θα διεκδικήσει το όγδοο τρόπαιο της ιστορίας της. Ο στόχος του εγχώριου τρεμπλ παραμένει «ζωντανός» για τους «σίτιζενς», που περιμένουν τον αντίπαλό τους από το παιχνίδι Τσέλσι-Λιντς.