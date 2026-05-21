Ο Εμανουέλ Μακρόν θα βρεθεί την Παρασκευή (22/5) στις κερκίδες του στο Stade de France για να παρακολουθήσει τον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας μεταξύ της Λανς και της Νις (22:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ).

Τις επόμενες εβδομάδες, ο πρόεδρος της Γαλλίας θα επισκεφθεί την εθνική ομάδα της Γαλλίας του Ντιντιέ Ντεσάν εν όψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, εξακολουθώντας μια παράδοση που τηρείται.

Η επίσκεψη θα γίνει πριν από τις 10 Ιουνίου και την αναχώρηση της ομάδας για τις ΗΠΑ.

Θα είναι επίσης η τελευταία μεγάλη διοργάνωση του Εμανουέλ Μακρόν ως προέδρου πριν παραδώσει τα ηνία το 2027. Σε περίπτωση που η Γαλλία φτάσει στον τελικό, ο Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει αυτή την ιστορική στιγμή.