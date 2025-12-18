Η Νάπολι έπαιξε ως… πρωταθλήτρια απέναντι στη Μίλαν στον πρώτο ημιτελικό του Σούπερ Καπ Ιταλίας που διεξήχθη το «King Saud University Stadium» του Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, επικράτησε εύκολα με 2-0 και το βράδυ της Δευτέρας (22/12, 21:00) θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρίτο τρόπαιό της στη διοργάνωση και πρώτο μετά το 2014.

Οι «παρτενοπέι» άνοιξαμ το σκορ στο 39′ με τον Ντάβιντ Νέρες έπειτα από ασίστ του Χόιλουντ, ενώ στο 63′ ο Δανός φορ «σφράγισε» τη νίκη της ομάδας του, με εξαιρετικό σουτ έπειτα από πολύ ωραία κίνηση κι ασίστ του Σπινατσόλα.

Σύμφωνα με το «Calcio e Finanza», το συνολικό χρηματικό μπόνους που θα διατεθεί για το τουρνουά είναι 22,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο νικητής θα πάρει 9,5 εκατομμύρια συν επιπλέον 1,5 εκατομμύριο για να παίξει ένα φιλικό με την ομάδα που θα κατακτήσει το Σούπερ Καπ της Σαουδικής Αραβίας. Ο φιναλίστ του τελικού θα λάβει 6,7 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ηττημένοι των ημιτελικών θα πάρουν από 2,4 εκατομμύρια έκαστος.

Ημιτελικοί

Νάπολι-Μίλαν 2-0

Μπολόνια-Ίντερ 19/12

Τελικός (22/12)

Νάπολι- Μπολόνια ή Ίντερ