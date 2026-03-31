Μπορεί οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς να διέλυσαν τους Ντάλας Μάβερικς, όμως το highlight της βραδιάς δεν ήταν ακριβώς μπασκετικό.

Ο Άντονι Έντουαρντς, που επέστρεψε μετά από απουσία έξι αγώνων, δεν ξεκίνησε βασικός και φρόντισε να εξηγήσει τον λόγο με τρόπο που… δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας: «Ε@@@@»…απάντησε δίχως φίλτρο στην ερώτηση των δημοσιογράφων, αποδεικνύοντας ότι η ειλικρίνεια στο ΝΒΑ παραμένει σε υψηλά επίπεδα ακόμα κι όταν αφορά… επισκέψεις εκτός παρκέ.

