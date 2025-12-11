Οι Σαν Αντόνιο Σπερς προκρίθηκαν στα ημιτελικά του NBA Cup, επικρατώντας στο Λος Άντζελες των Λέικερς με 132-119. Οι Σπερς θα αντιμετωπίσουν τους Θάντερ στον τελικό της Δύσης, το Σάββατο στο Λας Βέγκας.

Ο Στεφόν Κασλ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση με 30 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ ο Ντε’Ααρον Φοξ πρόσθεσε 20 πόντους. Ο Κέλντον Τζόνσον είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, οι Χάρισον Μπαρνς και Τζούλιαν Σαμπάνι σημείωσαν από 16 πόντους, και ο Ντίλαν Χάρπερ πρόσφερε 13, καθώς οι Σπερς έφτασαν στις 9 νίκες στα τελευταία 12 παιχνίδια τους. Όλα αυτά συνεχίζοντας χωρίς τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα, που παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού στη γάμπα.

Για τους Λέικερς, ο Λούκα Ντόντσιτς σημείωσε 35 πόντους με 8 ασίστ, ενώ ο Μάρκους Σμαρτ πρόσθεσε 26 στην επιστροφή του από τραυματισμό στη μέση. Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς είχε 19 πόντους και 15 ριμπάουντ, και ο Όστιν Ριβς μέτρησε 15 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ, όμως το Λ.Α., που είχε ολοκληρώσει αήττητο τη φάση των ομίλων, γνώρισε μόλις την τρίτη του ήττα στα τελευταία 12 ματς.

Στον άλλο προημιτελικό, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ συνέτριψαν τους Φοίνιξ Σανς με 138-89, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του NBA Cup και πετυχαίνοντας παράλληλα ρεκόρ συλλόγου με τη 16η συνεχόμενη νίκη τους. Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ηγήθηκε με 28 πόντους, καθώς η ομάδα του έφτασε στο 24-1, ισοφαρίζοντας το καλύτερο ξεκίνημα 25 αγωνιστικών στην ιστορία του ΝΒΑ (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς της σεζόν 2015-16).

Το ματς δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Οι Θάντερ σημείωσαν 36+ πόντους σε κάθε μία από τις τρεις πρώτες περιόδους και επέβαλαν βαριά ήττα-ρεκόρ (49π.) στην ιστορία των Σανς, οι οποίοι είχαν γνωρίσει δύο ήττες με 48 πόντους το 2017-18.

Η εμφάνιση των Θάντερ ήταν διαστημική: 59,1% εντός πεδιάς, 22 τρίποντα, με 12 από τους 13 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν να ευστοχούν τουλάχιστον σε ένα. Ο Τσετ Χόλμγκρεν είχε 24 πόντους με 4/4 τρίποντα, ο Τζέιλεν Γουίλιαμς πρόσθεσε 15, ενώ ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 11/15 σουτ και 8 ασίστ.

Το Φοίνιξ, που περιορίστηκε στους λιγότερους πόντους του φέτος (89), είχε πρώτο σκόρερ τον Ντίλον Μπρουκς με 16. Ο Τζόρνταν Γκούντγουιν είχε 15, ο Τζαμαρί Μπουγιά 14, ενώ ο Γκρέισον Άλεν σημείωσε 10 πριν αποβληθεί πέντε λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου για σπρώξιμο στον Χόλμγκρεν.