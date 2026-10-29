Η Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές απέναντι στην Μπράιτον, όμως δεν τα παράτησε και πήρε την πρόκριση στους «8» του Carabao Cup στη «ρώσικη ρουλέτα». Το ίδιο και η Λίβερπουλ, η οποία πέταξε εκτός διοργάνωσης την Τσέλσι σε ένα ματς με 16 πέναλτι.

Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας στο «Έτιχαντ», οι Πολίτες με «ήρωα» τον Ρούλι λύγισαν, παρά τις πολλές απουσίες, την Μπράιτον στην άσπρη βούλα και «πέταξαν» στα προημιτελικά του Carabao Cup.

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