Έτοιμοι να γράψουν ιστορία είναι οι αδερφοί Αντετοκούνμπο, καθώς για πρώτη φορά στο NBA, τρία αδέλφια θα παίξουν στην ίδια ομάδα με ενεργά συμβόλαια, την ίδια χρονική περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της οικογένειας και μάνατζερ της Octagon, Άλεξ Σαρατσής, στο ESPN, οι Μιλγουόκι Μπακς αποφάσισαν να δώσουν two-way συμβόλαιο στον Άλεξ Αντετοκούνμπο, ο οποίος πλέον θα γίνει συμπαίκτης των Γιάννη και Θανάση.

Την περασμένη σεζόν ο Άλεξ είχε ένα πέρασμα από τον ΠΑΟΚ και το καλοκαίρι υπέγραψε στον Άρη. Εντούτοις στους «κιτρινόμαυρους» δεν έμεινε για πολύ, καθώς προ ημερών έλυσε τη συνεργασία του με την ομάδα της Θεσσαλονίκης για να γίνει «ελάφι».

Υπενθυμίζεται ότι ο 24χρονος ύψους 2μ.03 περιφερειακός συνεργάστηκε με τους Μπακς από το 2022 έως το 2024, όντας μέλος της θυγατρικής τους ομάδας στη G-League, των Ουισκόνσιν Χερντ.

Κατά το παρελθόν ο Άλεξ Αντετοκούνμπο έχει αγωνιστεί επίσης σε Ποντγκόριτσα, Μαζεϊκιάι, Ουισκόνσιν Χερντ, Ράπτορς 905 και Μούρθια.