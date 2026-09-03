Ο Νόα Άλεν άλλαξε σελίδα στην καριέρα του. Ο 22χρονος Ελληνοαμερικανός αμυντικός μετακόμισε στους Σικάγο Φάιερ, οι οποίοι ανακοίνωσαν τον δανεισμό του ποδοσφαιριστή από την Ίντερ Μαϊάμι, διατηρώντας παράλληλα υποχρεωτική οψιόν αγοράς στο τέλος της τρέχουσας σεζόν του MLS.

Ο Άλεν αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της ομάδας της Φλόριντα και αποχωρεί από τον σύλλογο του Λιονέλ Μέσι μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην πρώτη ομάδα.

Συνολικά μέτρησε 132 συμμετοχές με 3 γκολ και 7 ασίστ.