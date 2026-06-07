Σε ένα ντέρμπι αντάξιο των δύο αντιπάλων, η Φενέρμπαχτσε λύγισε την Εφές με 102-93 στην παράταση και πήρε το εισιτήριο για τους τελικούς του τουρκικού πρωταθλήματος.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ξεκινώντας με τους Ντέβον Χολ, Τάλεν Χόρτον-Τάκερ, Ταρίκ Μπιμπέροβιτς, Μίκαελ Γιαντούνεν και Νικολό Μέλι, ολοκλήρωσε το πρώτο δεκάλεπτο προηγούμενη με 25-24 χάρη στην εξαιρετική και αποτελεσματική εμφάνιση του Γουέιντ Μπάλντουιν. Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η γηπεδούχος ομάδα πήρε τον έλεγχο του αγώνα και πήγε στο ημίχρονο με προβάδισμα 49-44.

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