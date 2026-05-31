Η Ζαλγκίρις έγινε η πρώτη φιναλίστ του Λιθουανικού πρωταθλήματος (LKL). Η ομάδα του Τόμας Ματσιούλις νίκησε την Λιετκαμπέλις με 103-93 στο Κάουνας και προκρίθηκε με 3-0 στον τελικό.

Οι γηπεδούχοι είχαν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα και προηγήθηκαν με 11:7, διαφορά που κατάφεραν αν αυξήσουν ακόμη περισσότερο στη συνέχεια εκμεταλλευόμενη την κυριαρχία τους κοντά στο καλάθι. Οι Νίκολα Ραντιτσεβίτσιους και Κρίστιαν Κουλαμάε προσπάθησαν να διατηρήσουν σε κοντινή απόσταση τη Λιετκαμπέλις (15-17), που τελικά ισοφάρισε σε 17-17, με το πρώτο δεκάλεπτο, να ολοκληρώνεται στο 27-29.

