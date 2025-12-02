Ο Λούκα Μπάνκι διετέλεσε τεχνικός της Αναντολού Εφές από τις 7 Ιανουαρίου 2025 έως το τέλος της περασμένης σεζόν, με τη διοίκηση της τουρκικής ομάδας να τον έχει στην πρώτη θέση των υποψήφιων για τη διαδοχή του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Το γεγονός πως ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιταλίας, Λούκα Μπάνκι, γνωρίζει αρκετούς παίκτες από την περασμένη αγωνιστική περίοδο, εν γένει πρόσωπα και καταστάσεις στην ομάδα, από το πρόσφατο πέρασμά του φαίνεται να έχει βαρύνουσα σημασία στην τελική απόφαση της διοίκησης.

Διαθέσιμοι προπονητές στην αγορά με εμπειρία στη Euroleague είναι επίσης ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Πάμπλο Λάσο, ενώ ο Αντρέα Τρινκιέρι φαίνεται πως έχει συμφωνήσει σε όλα με την Παρτιζάν σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα «sportklub».

Όμως, η Εφές θα στραφεί σε άλλες λύσεις μόνο αν ο Λούκα Μπάνκι δεν πάρει την έγκριση της ιταλικής Ομοσπονδίας για να συνδυάσει και παράλληλη εργασία σε σύλλογο.

Η Αναντολού Εφές βρίσκεται στην 15η θέση της Euroleague με ρεκόρ 5-8 και στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης, στην Κωνσταντινούπολη, την ερχόμενη Πέμπτη (4/12, 19:15, Novasports 5HD).