Στην παραδοσιακή του μορφή επιστρέφει το Σούπερ Καπ Ιταλίας. Όπως ανακοίνωσε η Λίγκα, μετά από σερί τέσσερις χρονιές που η διοργάνωση φιλοξενήθηκε στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας και έγινε με την μορφή Final-4, η φετινή διοργάνωση επιστρέφει στις ρίζες της.

Το Final-4 καταργείται και ο τελικός θα διεξαχθεί σε ιταλικό έδαφος. Το φετινό τρόπαιο θα απονεμηθεί στο Μιλάνο, με έναν μονό τελικό ανάμεσα στην πρωταθλήτρια και κυπελλούχο Ίντερ και τη φιναλίστ του κυπέλλου Λάτσιο. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στις 22 Δεκεμβρίου στο «Σαν Σίρο».

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