Ο αρχηγός της εθνικής Κύπρου, Νίκος Στυλιανού, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και μίλησε για την ιστορική στιγμή της χώρας στο Eurobasket, καθώς και τους στόχους της ομάδας.

Αναλυτικά είπε:

Για το πώς νιώθουν που πλησιάζει το Ευρωμπάσκετ: «Είμαστε μια βδομάδα πριν το τουρνουά και ανυπομονούμε πάρα πολύ να ξεκινήσουμε αυτήν την εμπειρία. Και ο κόσμος που θα έρθει να μας δει το ίδιο. Υπάρχει ανυπομονησία να ξεκινήσουμε. Το περιμένουμε καιρό και έφτασε η στιγμή».

Για το τι σημαίνει για την ομάδα η συμμετοχή σε Ευρωμπάσκετ και, μάλιστα, στη χώρα της: «Μιλώντας εκ μέρους όλων των παικτών, κάθε φορά που μας καλεί η Εθνική κι έχουμε αγώνες, είτε είναι αυτοί των μικρών κρατών που είναι στο επίπεδό μας, είτε προκριματικά Ευρωμπάσκετ, είτε και το ίδιο το Ευρωμπάσκετ, πηγαίνουμε με την ίδια διάθεση. Θέλουμε να δώσουμε τα πάντα, να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας όσο καλύτερα γίνεται. Πόσο μάλλον τώρα που είναι ένα Ευρωμπάσκετ και θα το δει όλος ο κόσμος. Το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό. Θέλουμε να τα δώσουμε όλα, να δείξουμε πως υπάρχει κι εδώ μπάσκετ και να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας όσο καλύτερα γίνεται».

Για το πώς φαντάζονται τη στιγμή που θα ακουστεί ο Εθνικός Ύμνος στο Κύπρος-Ελλάδα: «Είναι κάτι το οποίο όσο και να προσπαθήσουμε να το σκεφτούμε ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Θα είναι για όλους μας κάτι συγκινητικό πριν ξεκινήσει το ματς, αλλά μετά από αυτό θα είναι ένας αγώνας που θα παίξουν δύο αντίπαλες χώρες για 40 λεπτά. Υπάρχει και ανυπομονησία για αυτό το ματς, είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι για όλους μας».

Για τους στόχους της Κύπρου στο Ευρωμπάσκετ: «Αυτό που έχουμε πει απ’ την αρχή είναι να είμαστε αρχικά ανταγωνιστικοί, να κοιτάμε τη δική μας ομάδα, να κάνουμε το γήπεδο αυτά που θέλουμε εμείς. Αν το πετύχουμε αυτό, αν το δικό μας κομμάτι είναι στο 100% δηλαδή, θα είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Δε θα πούμε κάτι περί αποτελεσμάτων, θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να δίνουμε το 100% σε κάθε κατοχή και να το ευχαριστηθούμε. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε την ευκαιρία να ξανασυμμετάσχουμε, οπότε είναι μια εμπειρία που θέλουμε να την ευχαριστηθούμε παίζοντας μπάσκετ και δίνοντας τον καλύτερό μας εαυτό».

Για το αν αυτό το Ευρωμπάσκετ θα είναι η μεγαλύτερη στιγμή στην καριέρα τους: «Σίγουρα είναι η μεγαλύτερη διοργάνωση που θα έχουμε αγωνιστεί. Γενικότερα η συμμετοχή σε μια μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική σου είναι πάνω απ’ όλα, γιατί έχεις την ευκαιρία να εκπροσωπήσεις τη χώρα σου. Κάθε φορά που μας καλεί η Εθνική είμαστε εδώ και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κάνουμε τη χώρα μας περήφανη. Είναι η μεγαλύτερη στιγμή, γιατί πρόκειται για την Εθνική ομάδα».

Για το αν μπορεί το Ευρωμπάσκετ αν βοηθήσει στην εξέλιξη του αθλήματος στην Κύπρο: «Είναι ένας απ’ τους στόχους που έχει μπει απ’ την Ομοσπονδία είναι μέσω του Ευρωμπάσκετ να έρθει περισσότερος κόσμος στα γήπεδα, είτε φίλαθλοι, είτε παιδιά που θα αγαπήσουν το μπάσκετ. Αν μπει το μπάσκετ σαν άθλημα στην κουλτούρα μας ακόμα περισσότερο, πιστεύω πως θα βελτιωθεί και το πρωτάθλημα και η Εθνική ομάδα τα επόμενα χρόνια. Πιστεύω πως θα βοηθήσει γενικά στον αθλητισμό αυτή η διοργάνωση».

Για τις ομάδες που ξεχωρίζει στο τουρνουά: «Υπάρχουν αρκετά φαβορί. Σίγουρα η Σερβία είναι το πρώτο φαβορί θεωρώ. Έχει κερδίσει όλα τα φιλικά με σχετική ευκολία. Τους αντιμετωπίσαμε κι εμείς στο ECOMMBX Cup. Είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ δουλεμένη, θέλουν να παίξουν όλοι μαζί για να κερδίσουν το χρυσό μετάλλιο. Έχουν ένα προβάδισμα σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχουν κι άλλες χώρες όμως. Και η Λετονία είναι πάρα πολύ καλή, θα παίζει και στην έδρα της στα νοκ-άουτ ματς. Η Γερμανία είναι φοβερή, είχε κατακτήσει και το Παγκόσμιο. Η Ελλάδα με τον Γιάννη στη δωδεκάδα θα είναι ακόμα καλύτερη από αυτό που είδαμε στο “Ακρόπολις”. Παρ’ όλα αυτά, μετά την πρώτη φάση είναι νοκ-άουτ ματς, οπότε δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Θεωρώ πως θα υπάρξουν και εκπλήξεις».