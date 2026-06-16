Συμπαίκτες θα είναι ο Λούκα Ντόντσιτς και ο Τζάκσον Χέιζ και στην Εθνική ομάδα της Σλοβενίας, καθώς ο Αμερικανός σέντερ απέκτησε σλοβενικό διαβατήριο και μπορεί να αγωνιστεί με τη φανέλα της Σλοβενίας, σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο 26χρονος σέντερ των Λος Άντζελες Λέικερς, παρέλαβε το σλοβενικό διαβατήριο στη διάρκεια μίας τελετής που έλαβε χώρα στα γραφεία της Πρεσβείας της χώρας στην Ουάσινγκτον και πλέον έχει το δικαίωμα να αγωνιστεί με την Εθνική ομάδα στις επόμενες διοργανώσεις.

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