Η Κολομβία επέβαλλε την κυριαρχία της στο Κάνσας Σίτι, πήρε μια άνετη νίκη με 1-0 απέναντι στη Γκάνα και προκρίθηκε πανηγυρικά στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των «32».

Η Αργεντινή έφτασε στα όριά της, όμως βρήκε τον τρόπο να λυγίσει στην παράταση 3-2 το αξιοθαύμαστο Πράσινο Ακρωτήρι και να «τσεκάρει» το εισιτήριο για τους «16» του Μουντιάλ 2026.

H Αίγυπτος επικράτησε στα πέναλτι με 4-2 της Αυστραλίας στο Ντάλας (1-1 κ.δ., παρ.) και προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου…

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr