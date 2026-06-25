Ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (25/6) το NBA Draft 2026, με τη διεξαγωγή του δεύτερου γύρου και τη συμπλήρωση του παζλ των 60 επιλογών.

Έπειτα από την πρώτη βραδιά, όπου επιλέχθηκαν οι παίκτες του πρώτου γύρου, οι 30 ομάδες της λίγκας προχώρησαν στις τελευταίες προσθήκες τους, με το βλέμμα στο μέλλον.

Αναλυτικά οι επιλογές:

Α΄ γύρος

1. Έι Τζέι Ντιμπάντσα (Ουάσιγκτον Ουίζαρντς)

2. Ντάριν Πίτερσον (Γιούτα Τζαζ)

3. Κάμερον Μπούζερ (Μέμφις Γκρίζλις)

4. Κέιλεμπ Ουίλσον (Σικάγο Μπουλς)

5. Κίτον Ουάγκλερ (Λος Άντζελες Κλίπερς)

6. Μικέλ Μπράουν τζούνιορ (Μπρούκλιν Νετς)

7. Ντάριους Άκουφ τζούνιορ (Σακραμέντο Κινγκς)

8. Κίνγκστον Φλέμινγκς (Ατλάντα Χοκς)

9. Μορέζ Τζόνσον τζούνιορ (Ντάλας Μάβερικς)

10. Μπρέιντεν Μπέρις (Μιλγουόκι Μπακς)

11. Γιαξέλ Λέντενμπεργκ (Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς)

12. Αντάι Μάρα (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

13. Νέιτ Έιμεντ (Μιλγουόκι Μπακς)

14. Χανς Στάινμπαχ (Σάρλοτ Χόρνετς)

15. Ντέιλιν Σουέιν (Σικάγο Μπουλς)

16. Μπένετ Στιρτζ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

17. Εμπούκα Οκόριε (Ντιτρόιτ Πίστονς)

18. Κρίστιαν Άντερσον (Σάρλοτ Χόρνετς)

19. Άλεν Γκρέιβς (Τορόντο Ράπτορς)

20. Τζέιντεν Κουάιντανς (Σαν Αντόνιο Σπερς)

21. Καρίμ Λόπεζ (Μέμφις Γκρίζλις)

22. Λάμπαρον Φίλον τζούνιορ (Φιλαδέλφεια 76ερς)

23. Ζούμπι Έτζιοφορ (Ατλάντα Χοκς)

24. Κάμερον Καρ (Λος Άντζελες Λέικερς)

25. Σέρχιο Ντε Λαρέα (Λος Άντζελες Λέικερς)

26. Τάρις Ριντ τζούνιορ (Σαν Αντόνιο Σπερς)

27. Κρις Σενάκ τζούνιορ (Μπόστον Σέλτικς)

28. Τζόσουα Τζέφερσον (Μπρούκλιν Νετς)

29. Άλεξ Καραμπάν (Σακραμέντο Κινγκς)

30. Κόα Πιτ (Φοίνιξ Σανς)

Β’ γύρος

31. Μπρους Θόρντον (Χιούστον Ρόκετς)

32. Ρίτσι Σάντερς (Μέμφις Γκρίζλις)

33. Ισαΐα Έβανς (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

34. Μελίκ Τόμας (Κλίβελαντ Καβαλίερς)

35. Τρέβον Μπραζάι (Ντένβερ Νάγκετς)

36. Μπάμπα Μίλερ (Λος Άντζελες Κλίπερς)

37. Ράιαν Κόνγουελ (Μαϊάμι Χιτ)

38. Μπρέιντεν Σμιθ (Ιντιάνα Πέισερς)

39. Τζακ Κάιλ (Νιου Γιορκ Νικς)

40. Ντίλον Μίτσελ (Μπόστον Σέλτικς)

41. Οτέγκα Οουέ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ)

42. Τζακόμπι Τζιλσπι (Σαν Αντόνιο Σπερς)

43. Τάιλερ Μπιλοντέο (Μπόστον Σέλτικς)

44. Μάλιγκ Μπράουν (Σαν Αντόνιο Σπερς)

45. Εμανουέλ Σαρπ (Σακραμέντο Κινγκς)

46. Φέλιξ Οκπάρα (Ουάσινγκτον Γουίζαρντς)

47. Τάιλερ Νίκελ (Νιου Γιορκ Νικς)

48. Τόμπι Λόιαλ (Ντάλας Μάβερικς)

49. Μπράις Χόπκινς (Ντένβερ Νάγκετς)

50. Τζειντεν Μπράντλεϊ (Τορόντο Ράπτορς)

51. Ιζάγια Νέλσον (Ορλάντο Μάτζικ)

52. Χένρι Βισάρ (Λος Άντζελες Κλίπερς)

53. Ουγκό Ονιένσο (Νιου Γιορκ Νικς)

54. Λατζάι Τζόουνς (Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς)

55. Νικ Μαρτινέλι (Χιούστον Ρόκετς)

56. Βζεβόλοντ Ιντσένκο (Λος Άντζελες Λέικερς)

57. Ναρκίσε Ν’Γκόι (Ατλάντα Χοκς)

58. Τζάρον Πιέρε Τζούνιορ (Νιού Όρλεανς Πέλικανς)

59. Τρέι Κάουφμαν-Ρεν (Μινεσότα Τίμπεργουλβς)

60. Μαλίκ Λεουίς (Ουάσινγκτον Γουίζαρντς)