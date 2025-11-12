Μετά από πολύμηνη νοσηλεία ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος συνεχίζει να δίνει γενναία μάχη με τη λευχαιμία, επέστρεψε σπίτι του, δίνοντας τεράστια χαρά στην οικογένεια και τους φίλους του.

Τα παιδιά του, που περίμεναν με ανυπομονησία να τον δουν ξανά, του είχαν ετοιμάσει μια διπλή έκπληξη. Με παιδικά χαμόγελα και αγκαλιές, του χάρισαν στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη του.

Η παρουσία τους ήταν η πιο δυνατή υπενθύμιση ότι η ζωή συνεχίζεται και ότι η αγάπη της οικογένειας μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο στήριγμα σε δύσκολες ώρες.

Στο πλευρό του βρέθηκε και ο στενός του φίλος, ο Ιταλός παρουσιαστής Νίκολας Ντε Ντεβίτις, ο οποίος δεν τον έχει αφήσει στιγμή μόνο σε αυτή τη διαδρομή.

Με τη γνωστή του ευαισθησία, κατέγραψε σε βίντεο τις συγκλονιστικές στιγμές της επιστροφής, ώστε να μοιραστεί με τον κόσμο το μήνυμα δύναμης και αισιοδοξίας που εκπέμπει ο Πολονάρα.

Η εικόνα του να περνά ξανά το κατώφλι του σπιτιού του, με χαμόγελο και δάκρυα χαράς, είναι μια υπενθύμιση ότι η μάχη συνεχίζεται, αλλά η ελπίδα παραμένει ζωντανή.

Ο Ακίλε Πολονάρα δείχνει πως, ακόμα και μέσα στις πιο δύσκολες δοκιμασίες, η αγάπη, η φιλία και η πίστη στη ζωή μπορούν να χαρίσουν δύναμη και κουράγιο.Γύρισε στο σπίτι του ο Πολονάρα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Le Iene (@redazioneiene)