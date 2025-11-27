Μεγάλος αριθμός φιλάθλων της Παρτιζάν συγκεντρώθηκε στο αεροδρόμιο του Βελιγραδίου αναμένοντας την άφιξη του αεροσκάφους από την Αθήνα με επιβάτη τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς.

Στόχος των συγκεντρωμένων φιλάθλων των «ασπρόμαυρων» είναι να του δείξουν έμπρακτα την αγάπη τους και να τον πείσουν ν’ αποσύρει την παραίτησή του, να παραμείνει στην τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν.

Δεκάδες δημοσιογράφοι, κάμερες, ακόμη και τρομπετίστες βρέθηκαν στο αεροδρόμιο «Νίκολα Τέσλα» για να κάνουν τον «Ζοτς» ν’ αλλάξει γνώμη.

Ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς είχε παραμείνει στην Αθήνα, μετά τη βαριά ήττα της Παρτιζάν από τον Παναθηναϊκό, την περασμένη Τρίτη (25/11), καθώς έχει πολλούς φίλους από τα δεκατρία χρόνια που καθοδηγούσε την «πράσινη αυτοκρατορία» των αδελφών Γιαννακόπουλων.

Εδώ από την Ελλάδα συνομίλησε με τον πρόεδρο της Παρτιζάν, Όστογια Μιχαϊλοβιτς, πριν υποβάλει την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία αναλαμβάνοντας την ευθύνη για το ρεκόρ 4-9 στη Euroleague, στις πρώτες 13 αγωνιστικές.

Και στην Ελλάδα έμαθε πως το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε σήμερα (27/11), να μην κάνει δεκτή την παραίτησή του, και εάν τελικά πειστεί να την αποσύρει, η Διοίκηση θα τον αφήσει να έχει πλήρη ελευθερία και βούληση ως προς το ποιους να διώξει, εάν δεν φάνηκαν αντάξιοι της εμπιστοσύνης του, αλλά ακόμη και ν’ αντικαταστήσει ολόκληρη την ομάδα, εάν κρίνει πως αυτό θα χρειαστεί.

Η πτήση Αθήνα-Βελιγράδι ήταν αρχικά προγραμματισμένη ν’ αφιχθεί στο Βελιγράδι στις 17:30 σήμερα το απόγευμα, αλλά υπήρξε καθυστέρηση και ο «Ζοτς» προσγειώθηκε στις 18:05.

Περισσότερα από 10 χιλιάδες άτομα παρακολουθούσαν τη συγκεκριμένη πτήση μέσω του “Flight Radar” … και φυσικά οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν φίλαθλοι της Παρτιζάν.

Ανάρτηση με μήνυμα στήριξης στον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς έκανε ο αρχηγός της Παρτιζάν Βάνια Μαρίνκοβιτς. «Αν έχει να κάνει με ευθύνη, αυτή αφορά εμάς που είμαστε μέσα στο γήπεδο! Αν αφορά τιμή, το έχει αποδείξει εδώ και πολύ καιρό», έγραψε ο Μαρίνκοβιτς και πρόσθεσε: «Αν υπάρχει η ευκαιρία να συνεχίσουμε, ας αποδείξουμε μαζί ότι είμαστε διαφορετικοί. Το Σάββατο είναι η επόμενη προπόνηση … ελπίζω, ΜΑΖΙ».