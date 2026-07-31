Ο Μαρκ Κουκουρέγια που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο και πήρε μεταγραφή για τη Ρεάλ συγκλονίζει… Ο 27χρονος σε συνέντευξή του στο «Radioestadio Noche» μίλησε τόσο για τη μεταγραφή του στους «μερένγκες», όσο και για την οικογένειά του, αποκαλύπτοντας πως η ύπαρξη κατάλληλων δομών και θεραπειών για τον γιο του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού, αποτέλεσε βασική προϋπόθεση για την επιλογή της νέας του ομάδας.

«Έμαθα για το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης μόλις δύο ημέρες πριν επισημοποιηθεί η μεταγραφή. Στην αρχή δεν μπορούσα να το πιστέψω, γιατί όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Δεν δίστασα ούτε στιγμή να πω το “ναι”», είπε και συνέχισε:

«Τέτοιες ευκαιρίες παρουσιάζονται μία φορά στη ζωή και δεν γίνεται να τις αρνηθείς. Δεν θα πήγαινα ποτέ σε μια ομάδα αν δεν μπορούσα να βρω τα κατάλληλα σχολεία ή τις απαραίτητες θεραπείες για τον γιο μου. Η οικογένειά μου είναι πάνω απ’ όλα. Είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό για εμάς».