Ο πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού παραχώρησε δηλώσεις σε Ολλανδικό μέσο και ένα από τα θέματα για τα οποία μίλησε είναι το γεγονός της απώλειας του Τζωρτζ Μπάλντοκ.

Στην ολλανδική ιστοσελίδα «De Limburger» έδωσε συνέντευξη ο Δημήτρης Λημνιός, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην τη μέχρι τώρα πορεία του στην Eredivisie με τη φανέλα της Φορτούνα Σιτάρτντ και τόνισε πως έχει σκοπό να επιστρέψει στην Εθνική Ελλάδος.

Παράλληλα ο Έλληνας εξτρέμ μίλησε επίσης για το τραγικό γεγονός της απώλειας του Τζωρτζ Μπάλντοκ που συγκλόνισε το ελληνικό ποδόσφαιρο και όχι μόνο.

