Το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει ο Ακίλε Πολονάρα έχει συγκλονίσει ολόκληρη την «οικογένεια» του ευρωπαϊκού αθλητισμού και όχι μόνο τους συμπαίκτες του στην εθνική Ιταλίας, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς αυτόν στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Μετά τα μηνύματα συμπαράστασης από πολλούς φιλάθλους διαφορετικών εθνικοτήτων στα παρκέ κατά τη διάρκεια του Ευρωμπάσκετ, η Euroleague είχε ευχηθεί με ένα συγκινητικό βίντεο στον Ιταλό διεθνή πάουερ φόργουορντ.

Ο Πολονάρα απάντησε στις ευχές δίνοντας υπόσχεση πως σύντομα θα επιστρέψει στα παρκέ!

Ο Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος έχει διαγνωστεί με λοιμώδη λευχαιμία, ολοκλήρωσε τον δεύτερο κύκλο θεραπειών του στην Ισπανία και περιμένει πλέον τη μεταμόσχευση μυελού των οστών ως επόμενο στάδιο στη θεραπεία του. Ο δότης έχει βρεθεί και σύντομα θα υποβληθεί σε επέμβαση.

Συγκεκριμένα, ο Ακίλε Πολονάρα, είπε μιλώντας μπροστά στην κάμερα: «Γεια σας παιδιά, ευχαριστώ για όλη τη στήριξη και την αγάπη που μου δείχνετε. Είμαι έτοιμος για τη μεταμόσχευση, ανυπομονώ να ξεκινήσω. Θα σας δω σύντομα στο παρκέ. Ευχαριστώ πολύ».