Ο Έλληνας προπονητής της Ρίο Άβε, Σωτήρης Συλαϊδόπουλος, μιλώντας σήμερα (12/9) στους δημοσιογράφους , εν όψει του αυριανού (13/9) εκτός έδρας αγώνα με την Μορεϊρένσε, αναφέρθηκε στον σοβαρό τραυματισμό του Θεοφάνη Μπακούλα.

Ο 20χρονος διεθνής -με την U21-, δανεικός στην Ρίο Άβε από τον Ολυμπιακό, υπέστη ολική ρήξη πρόσθιου χιαστού στο δεξί γόνατο στον εκτός έδρας αγώνα της εθνικής ελπίδων με τη Μάλτα, που έληξε 5-0.

«Έχω υποστεί τρεις τραυματισμούς στους χιαστούς συνδέσμους και ξέρω πόσο δύσκολο είναι να παραμείνεις δυνατός ψυχικά. Ο Μπακούλας είναι κάποιος που γνωρίζω καλά και πιστεύω ότι θα διαχειριστεί αυτή την κατάσταση και θα επιστρέψει ακόμα καλύτερος από πριν», είπε ο Έλληνας προπονητής.

Η Ρίο Άβε έχει τρεις ισοπαλίες στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις της στην Primeira Liga της Πορτογαλίας.