H Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου κατάφερε στις καθυστερήσεις να μείνει όρθια (1-1) στη Λισαβόνα, στην αναμέτρησή της απέναντι στην Μπενφίκα του Ζοσέ Μουρίνιο.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους οπαδούς που είναι εδώ απόψε. Πάντα δίνουν την υποστήριξή τους, δίνουν πολλά στην ομάδα και είναι πολύ σημαντικό για εμάς να το νιώθουμε αυτό από τους οπαδούς μας.

Νομίζω ότι, όταν φτάσουμε στο 45ο λεπτό και είμαστε 0-0, ξέρουμε ότι σε αυτά τα παιχνίδια η πίστη μεγαλώνει και εμείς εξελισσόμαστε μέσα στο παιχνίδι. Για μένα, το πιο σημαντικό ήταν η απάντηση που δώσαμε αφού δεχτήκαμε ένα γκολ μέσα σε πέντε λεπτά.

Πιστεύω, πραγματικά πιστεύω, ότι στα πρώτα τρία παιχνίδια αξίζαμε περισσότερους βαθμούς από ό,τι έχουμε τώρα. Η Πόρτο είναι επίσης μια ομάδα πολύ υψηλής έντασης και είχαμε 50% κατοχή, κάτι που δείχνει ότι κάποια πράγματα πάνε καλά» είπε ο Έλληνας προπονητής και πρόσθεσε:

«Σίγουρα θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις λεπτομέρειες, κάτι που κάναμε και στο σημερινό (σ.σ: χθεσινό) παιχνίδι, ειδικά σε κομβικές στιγμές και επίσης σε αβίαστα λάθη. Χρειαζόμαστε όλοι να νιώθουν καλά. Όσο περισσότερο προπονείσαι, όσο πιο υπεύθυνος είσαι στην προπόνηση, τόσο καλύτερα θα ανταποκριθείς σε κάθε πτυχή του παιχνιδιού. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι από κάθε άποψη, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχικά και τακτικά».