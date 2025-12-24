Κάτοικος «Άνφιλντ» θα γίνουν, όπως όλα δείχνουν, το προσεχές καλοκαίρι ο Μαρκ Γκέχι.

Το «φλερτ» της Λίβερπουλ με τον 25χρονο στόπερ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα καταλήξει σε… γάμο στο τέλος της σεζόν, καθώς το συμβόλαιο του παίκτη λήγει τον Ιούνιο με την Κρίσταλ Πάλας, με τον ίδιο να μην δείχνει διάθεση να παραμείνει στους «αετούς».

Έτσι, έστω και με καθυστέρηση ενός χρόνου, ο Γκέχι αναμένεται να φορέσει τη φανέλα της Λίβερπουλ, καθώς οι δύο πλευρές φαίνεται ότι έχουν δώσει τα χέρια.

Υπενθυμίζεται ότι και το περασμένο καλοκαίρι ο παίκτης βρέθηκε κοντά στους «ρεντς», με τη μεταγραφή να χαλάει την τελευταία στιγμή, ελέω Κρίσταλ Πάλας.

Εντούτοις ο Άγγλος αμυντικός και οι διοικούντες τη Λίβερπουλ έδωσαν τα χέρια, κι έτσι, όπως όλα δείχνουν, ο Γκέχι θα αποτελέσει την πρώτη καλοκαιρινή μεταγραφή της ομάδας του Μερσεϊσάιντ.