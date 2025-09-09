Έτοιμη είχε η Νότιγχαμ Φόρεστ τη διάδοχη κατάσταση για τον πάγκο της, ο οποίος εδώ και λίγες ώρες είναι χωρίς κάτοχο, μετά την απομάκρυνση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Διάδοχος του Πορτογάλου στην τεχνική ηγεσία των «ξυλοκόπων» θα είναι ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης και ο Ελληνοαυστραλός προπονητής έχουν έρθει σε συμφωνία και απομένει απλώς η ανακοίνωση για να αναλάβει ο «Άντζι» τα «ηνία» του συλλόγου της Πρέμιερ Λιγκ.

Μάλιστα ο Ποστέκογλου θα βρεθεί κανονικά στον πάγκο της νέας του ομάδας στο προσεχές παιχνίδι της με αντίπαλο την Άρσεναλ (14:30), το Σάββατο, μπαίνοντας έτσι κατευθείαν στα βαθιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός την περασμένη σεζόν οδήγησε την Τότεναμ στην κατάκτηση του Europa League, βλέποντας ωστόσο την πόρτα της εξόδου από τους Λονδρέζους, λόγω της κακής πορείας τους στο πρωτάθλημα.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός πρόσφατα είχε δεχθεί πρόταση από τη Φενέρμπαχτσε για να αναλάβει το τιμόνι της μετά την αποχώρηση του Ζοζέ Μουρίνιο, ωστόσο την απέρριψε, καθώς ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του σε μία ομάδα, που θα αγωνίζεται στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.