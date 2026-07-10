Ολοταχώς για την Βαρκελώνη βρίσκεται ο Καρίμ Αντεγέμι. Οι Καταλανοί έφτασαν σε προφορική συμφωνία με την Ντόρτμουντ για τον 24χρονο Γερμανό επιθετικό, χωρίς όμως να υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, καθώς εκκρεμεί η ολοκλήρωση των εγγράφων και των συμβολαίων.

Δημοσιεύματα υποστήριξαν ότι η Μπαρτσελόνα είχε ήδη κλείσει τη συμφωνία με την Ντόρτμουντ, έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ συν 7 εκατομμυρίων σε μπόνους, ωστόσο οι Καταλανοί δεν επιβεβαιώνουν ακόμα το οριστικό deal.

Ο Αντεγέμι είχε ως μοναδική επιθυμία να αγωνιστεί στην Μπαρτσελόνα και οι «μπλαουγκράνα» αύξησαν την αρχική τους προσφορά από τα 20 στα 22 εκατομμύρια ευρώ ως πάγιο ποσό, συν ακόμη 7 εκατομμύρια ευρώ σε μπόνους επίτευξης στόχων.

Τα συγκεκριμένα μπόνους θα καταβληθούν εφόσον η Μπαρτσελόνα κατακτήσει τίτλους, αλλά και ανάλογα με τη συμμετοχή του Αντεγέμι στην ομάδα. Οι διαπραγματεύσεις για τη μεταγραφή του Αντεγέμι εξελίχθηκαν γρήγορα, καθώς ο ποδοσφαιριστής δεν είχε πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την Μπορούσια Ντόρτμουντ, το οποίο λήγει το 2027.

Οι άνθρωποι του γερμανικού συλλόγου αντιλήφθηκαν την κατάσταση και προτίμησαν να αποδεχθούν την πώλησή του, ώστε να μην τον χάσουν ως ελεύθερο το επόμενο καλοκαίρι.

Εφόσον ολοκληρωθούν και οι τελευταίες διαδικασίες και υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις, ο Καρίμ Αντεγέμι θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα και θα επιδιώξει να επιβεβαιώσει το μεγάλο ταλέντο που του αναγνώριζαν από τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα.

Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ταξιδέψει την επόμενη εβδομάδα στη Βαρκελώνη, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.