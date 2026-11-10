Σε συμφωνία με τον Ρόλαντς Σμιτς, ο οποίος αγωνιζόταν τους τελευταίους μήνες στον Νίνγκμπο Ρόκετς της Κίνας, ήρθε η Μπασκόνια. Η ομάδα της Ισπανίας θα ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο την front line της.

Στο κινεζικό πρωτάθλημα ο Λετονός πάουερ φόργουορντ/σέντερ είχε 11,8 πόντους, 7,2 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ κατά μέσο όρο.

O 31χρονος άσος έχει αγωνιστεί στη EuroLeague 249 φορές με Μπαρτσελόνα, Ζαλγκίρις και Εφές. Πέρσι, με την ομάδα της Τουρκίας είχε κατά μέσο όρο 6,7 πόντους και 3,1 ριμπάουντ σε 18:58 λεπτά.