Ο Μάρκο Σίλβα θα είναι οριστικά ο αντικαταστάτης του Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Πορτογάλος τεχνικός συμφώνησε με τους «Αετούς» για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2028, με οψιόν επέκτασης έως το 2029.

Όπως μετέδωσε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο μέχρι πρότινος τεχνικός της Φούλαμ αποδέχθηκε ακόμη και μείωση αποδοχών, προκειμένου να επιστρέψει σε έναν Σύλλογο με υψηλές φιλοδοξίες και να διεκδικήσει τίτλους.

Ο Μάρκο Σίλβα επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από δέκα χρόνια παρουσίας στο εξωτερικό, έχοντας την ισχυρή στήριξη τόσο του Προέδρου των «Λουζιτανών», Ρουί Κόστα, αλλά και του Αθλητικού Διευθυντή Μάριο Μπράνκο, οι οποίοι τον είχαν εξαρχής ως τη βασική επιλογή για τον πάγκο της ομάδας.

Ο Ίβηρας τεχνικός αποχωρεί από την Φούλαμ μετά από μια επιτυχημένη θητεία και αναλαμβάνει την Μπενφίκα με στόχο την επιστροφή του Συλλόγου στην κορυφή του πορτογαλικού ποδοσφαίρου και τη διάκριση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.