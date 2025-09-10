Ο Γιανίκ Καράσκο είναι έτοιμος για την επιστροφή του στην Ευρώπη, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδα «Sabah», το οποίο κάνει λόγο για προφορική συμφωνία με την Μπεσίκτας.

Στα 31 χρόνια του, ο Βέλγος μέσος, θα επιστρέψει στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, δύο χρόνια μετά την ένταξή του στην Αλ Σαμπάμπ της Σαουδικής Αραβίας.

Το 2018, ο Καράσκο, έφυγε από την Ατλέτικο Μαδρίτης για την Νταλιάν στην Κίνα πριν επιστρέψει τον Ιανουάριο του 2020, ενώ τώρα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της γειτονικής χώρας.